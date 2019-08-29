Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Верховна Рада 1 вересня

В Австралії діти зможуть вибирати свою стать після народження

  • 27
В Австралії діти зможуть вибирати свою стать - фото 1
В Австралії діти зможуть вибирати свою стать / neurologyadvisor

Ще один австралійський штат дозволив не вказувати стать новонародженої дитини в документах. Можна законно реєструвати приналежність малюка до середньої статі. Або, як її ще називають, "інша" стать.

Ще у 2011 році для транссексуалів і людей невизначеної статі, які проживають в Австралії, в анкеті з'явилося віконце "невизначена стать" – в паспорті в цьому випадку буде позначка у вигляді букви X.

І ще: В Ісландії ввели спеціальну форму прізвища для третьої статі

Як правило, дитина народжується, і їй приписують стать, виходячи з ї геніталій. Стать ця може бути жіночою, чоловічою та невизначеною – останній варіант називається інтерсексуальність.

В Австралії діти зможуть вибирати свою стать після народження - фото 350913

Доктор Імран Муштак, який працює в Лондоні з інтерсекс-дітьми та дітьми зі змінами статевого розвитку, підкреслює: "Питання, як визначити стать дитини, виявилося куди складнішим, ніж просто заглянути їй між ніг. Адже є фізичні характеристики, є геніталії (як зовнішні, так і внутрішні), є хромосоми, є гормони, і все це може не співпадати".

Деякі юристи та експерти в області психології наполягають, що пора відмовитися від практики, коли стать дитини визначається лікарем, які розглядають геніталії немовляти. На їхню думку, гендерна ідентичність формується лише через кілька років після народження. Таким чином, дитина, якій не записали в графу стать, через час сама зможе визначитися з цим.

Читайте також: Цій жінці заборонили приходити на роботу в хустці і ось, що вона зробила

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
  • 25 серпня, 19:45
  • 866
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
  • 24 серпня, 16:21
  • 914
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1717416
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Австралія