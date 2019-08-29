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В Австралії діти зможуть вибирати свою стать після народження
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Ще один австралійський штат дозволив не вказувати стать новонародженої дитини в документах. Можна законно реєструвати приналежність малюка до середньої статі. Або, як її ще називають, "інша" стать.
Ще у 2011 році для транссексуалів і людей невизначеної статі, які проживають в Австралії, в анкеті з'явилося віконце "невизначена стать" – в паспорті в цьому випадку буде позначка у вигляді букви X.
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Як правило, дитина народжується, і їй приписують стать, виходячи з ї геніталій. Стать ця може бути жіночою, чоловічою та невизначеною – останній варіант називається інтерсексуальність.
Доктор Імран Муштак, який працює в Лондоні з інтерсекс-дітьми та дітьми зі змінами статевого розвитку, підкреслює: "Питання, як визначити стать дитини, виявилося куди складнішим, ніж просто заглянути їй між ніг. Адже є фізичні характеристики, є геніталії (як зовнішні, так і внутрішні), є хромосоми, є гормони, і все це може не співпадати".
Деякі юристи та експерти в області психології наполягають, що пора відмовитися від практики, коли стать дитини визначається лікарем, які розглядають геніталії немовляти. На їхню думку, гендерна ідентичність формується лише через кілька років після народження. Таким чином, дитина, якій не записали в графу стать, через час сама зможе визначитися з цим.
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