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Дев'ятеро медсестер зі США, котрі одночасно завагітніли, народили та потішили милими фото

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Дев'ятеро щасливих матусь - фото 1
Дев'ятеро щасливих матусь

Пригадуєте, наприкінці березня ми розповідали вам про те, що в медичному центрі Maine Medical Center у США відразу дев'ятеро медсестер завагітніли та чекають на появу дітей. Нещодавно це сталося, і милі дівчата поділилися зворушливими кадрами своїх малят.

Медсестри працюють у медичному центрі Maine Medical Center штату Мен у Портленді.

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Цікаво, що після несподіваної новини дівчата подружилися та продовжують піклуватися одна про одну, що нам доводять світлини, якими вони поділилися у мережі.

Ми навідуємось одна до одної щодня, навіть якщо це 3 година ночі, – сказала Лонні Соусі, одна з медсестер.

Нагадуємо вам про кадр, на якому дівчата позують разом з округлими животиками:

Дев'ятеро медсестер зі США, котрі одночасно завагітніли, народили та потішили милими фото - фото 349134

Після народження медсестри вирішили не зраджувати традиції, влаштувавши нову фотосесію. Цього разу до групового знімку долучилися їхні дітлахи, народжені з квітня по липень цього року.

Дев'ятеро медсестер зі США, котрі одночасно завагітніли, народили та потішили милими фото - фото 349132

Дев'ятеро медсестер зі США, котрі одночасно завагітніли, народили та потішили милими фото - фото 349133

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Джерело: CNN
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