Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото

20-річний Олуваджордж Джонсон з Великобританії після п'яти місяців карантину повернувся з Лондона у свою орендовану квартиру у Ноттінгемі і жахнувся. Юнак побачив, що його студентські апартаменти майже повністю покриті голубиним послідом, пір'ям, а також пташиними яйцями.

За словами Джонсона, днями він отримав лист від організації, яка обслуговує будинок, в якому він живе у Ноттінгемі. Там йшлося, що його квартиру довелося відкрити, оскільки звідти долинали "вельми дивні звуки". Як з'ясувалося пізніше, в житлі влаштувалися голуби.

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"Добре б мені ніколи цього не бачити – послідом покрита буквально вся квартира: підлоги, стіни, кухонна плита і стільниця, стіл, шафа і навіть вентилятор. Більше ніколи не залишу вікно відкритим. Шкода, що деякі речі втрачені безповоротно", – обурливо прокоментував ситуацію Джонсон.

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