Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото

  • 65
Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото - фото 1

20-річний Олуваджордж Джонсон з Великобританії після п'яти місяців карантину повернувся з Лондона у свою орендовану квартиру у Ноттінгемі і жахнувся. Юнак побачив, що його студентські апартаменти майже повністю покриті голубиним послідом, пір'ям, а також пташиними яйцями.

За словами Джонсона, днями він отримав лист від організації, яка обслуговує будинок, в якому він живе у Ноттінгемі. Там йшлося, що його квартиру довелося відкрити, оскільки звідти долинали "вельми дивні звуки". Як з'ясувалося пізніше, в житлі влаштувалися голуби.

І ще: Пробила стелю: епічна поява мами тіктокерки підірвала мережу (відео)

"Добре б мені ніколи цього не бачити – послідом покрита буквально вся квартира: підлоги, стіни, кухонна плита і стільниця, стіл, шафа і навіть вентилятор. Більше ніколи не залишу вікно відкритим. Шкода, що деякі речі втрачені безповоротно", – обурливо прокоментував ситуацію Джонсон.

Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото - фото 423725

Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото - фото 423726

Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото - фото 423727

Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото - фото 423728

Студента шокував стан його квартири після п'яти місяців карантину: фото - фото 423729

Дивіться також: Тіктокерка показала, що ховає злив кухонної раковини: неприємне відео

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1025
Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі
  • 29 серпня, 14:44
  • 1456
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 234
Загрузка...
Новини