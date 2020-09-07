Американцю загрожує штраф у півмільйона доларів за мандри під час Covid-19

Джону Пеннінгтону зі США загрожує великий штраф. Йдеться про 569 тисяч доларів або арешт на строк до шести місяців. А все тому, що Джон в'їхав на територію Канади, порушивши обмеження у зв'язку з пандемією.

Такий значний штраф невипадковий. Йому передували ще кілька. Вперше Джона оштрафували ще 25 червня на 910 доларів. Причина крилася в законі про обмеження, які той порушив. Влада зобов'язала американця залишити країну, але він цього не зробив.

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Через деякий час Джон знову попався поліції. Тоді його автомобіль помітили біля Північної гори в Банфі, Канада. Після чого правоохоронці прийняли рішення заарештувати його і висунути звинувачення в порушенні закону про карантин. Канада закрила кордон з США 21 березня. В'їхати в країну американці можуть тільки якщо їдуть на Аляску або назад. При цьому рухатися можна найкоротшим маршрутом. Також під час переїзду заборонено відвідувати національні парки, місцеві визначні пам'ятки і місця відпочинку.

Перед канадським судом Пеннінгтон постане в листопаді цього року. Поки це єдиний порушник федерального закону про карантин, заарештований канадською поліцією.

Канадсько-американський кордон

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