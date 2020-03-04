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В iFixit розповіли, чи легко ремонтувати Samsung Galaxy Buds+

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Samsung Galaxy Buds+ доволі просто ремонтувати - фото 1
Samsung Galaxy Buds+ доволі просто ремонтувати

Менш ніж через місяць після старту продажів бездротові навушники Samsung Galaxy Buds + дісталися до лабораторії iFixit. Фахівці розібрали модель і були приємно здивовані тим, як інженери та дизайнери компанії продумали ергономіку мініатюрного корпусу пристрою.

Друге покоління TWS-навушників отримало пристойний час автономної роботи – близько 11 годин.

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Як з'ясувалося, це не єдине поліпшення, яке здійснила компанія в оновленому гаджеті. Заочно iFixit назвала цю модель найбільш ремонтопридатною у сегменті.

Передовсім зазначимо, що корпус навушників доволі важко розкрити, але відразу після цього обидві частини легко від'єднуються одна від одної. Всередині кожної чашки встановлений акумулятор на 0,315 Втг. У разі деградації батарея може бути легко замінена на нову без деформації корпусу або пошкодження будь-яких елементів.

Ремонтопридатність гаджета співробітники iFixit оцінили у 7 балів з 10 можливих. Попереднє покоління Galaxy Buds набрало 6 балів, а навушники преміум-класу AirPods Pro отримали 0 балів, оскільки їх ремонт неможливий. Заміна акумулятора в аксесуарі від Apple не передбачена.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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