На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В iFixit розповіли, чи легко ремонтувати Samsung Galaxy Buds+
-
- 15
Менш ніж через місяць після старту продажів бездротові навушники Samsung Galaxy Buds + дісталися до лабораторії iFixit. Фахівці розібрали модель і були приємно здивовані тим, як інженери та дизайнери компанії продумали ергономіку мініатюрного корпусу пристрою.
Друге покоління TWS-навушників отримало пристойний час автономної роботи – близько 11 годин.
І ще: ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
Як з'ясувалося, це не єдине поліпшення, яке здійснила компанія в оновленому гаджеті. Заочно iFixit назвала цю модель найбільш ремонтопридатною у сегменті.
Передовсім зазначимо, що корпус навушників доволі важко розкрити, але відразу після цього обидві частини легко від'єднуються одна від одної. Всередині кожної чашки встановлений акумулятор на 0,315 Втг. У разі деградації батарея може бути легко замінена на нову без деформації корпусу або пошкодження будь-яких елементів.
Ремонтопридатність гаджета співробітники iFixit оцінили у 7 балів з 10 можливих. Попереднє покоління Galaxy Buds набрало 6 балів, а навушники преміум-класу AirPods Pro отримали 0 балів, оскільки їх ремонт неможливий. Заміна акумулятора в аксесуарі від Apple не передбачена.
Варте уваги: Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
- 04 березня
-
21:52Учені з'ясували, які навики необхідні програмістам: математики серед них нема
-
21:23В iFixit розповіли, чи легко ремонтувати Samsung Galaxy Buds+
-
21:005 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:435 хитрощів, які дозволять вам більше подорожувати світом
-
20:18Учені розповіли, чому корисно їсти по графіку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:06Кабінет Міністрів України: відомий склад нового уряду Шмигаля
-
19:55Часниковий хліб зі спагеті вразив Reddit і всі хочуть його з'їсти (фото)
-
19:42Британці створили крутий суперкар, який важить усього 570 кілограмів
-
19:26Чи справді вода з лимоном така корисна
-
19:14Блогери перевірили ремонтопридатність LG V60 ThinQ
-
18:53Сексуальна і завжди юна: Даутцен Крус на пляжі розбурхала фанів
-
18:47Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
18:37Дожилися: цей тип людей не вміє навіть поміняти лампочку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:18Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти
-
18:14Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China
-
18:00Гороскоп на 5 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Британець бореться з расизмом котиками: фотофакт
-
17:42Сексологи пояснили, чому не слід надто захоплюватися порно
-
17:25Ці знаки Зодіаку попрощаються з проблемами у березні
-
17:14Представлено ексклюзивний Aston Martin V12 Speedster: кількість авто обмежена
-
17:05Jerry Heil пояснила свою підтримку представників Росії на Євробаченні 2020
-
16:56Підключені: трейлер нового мультику від творців Гравіті Фолз
-
16:43Black Shark 3 та 3 Pro: ігрові смартфони, які вразять навіть затятих гіків
- 04 березня
-
20:435 хитрощів, які дозволять вам більше подорожувати світом
-
18:47Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Невмирущі хіти Володимира Івасюка, які Україна співає досі
-
14:0510 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
-
11:43Супрун спростувала фейкові методи боротьби з коронавірусом: не ведіться на це
-
07:14Погода в Україні 4 березня: від потепління до дощів
- 03 березня
-
20:05Коронавірус в Україні: як у мережі реагують на ситуацію
-
17:21Якщо жінка пише такі СМС, вона закохана у вас по вуха
-
14:13Як правильно користуватись антисептиком: інструкція, яка вас здивує
-
11:29Коронавірус в Україні: стало відомо про перший випадок захворювання
-
10:50Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону
-
07:17Погода в Україні 3 березня: весняне тепло і дощі
- 02 березня
-
21:4410 гарячих порад, які допоможуть отримати максимум задоволення від сексу
-
19:455 ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні
-
16:14Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
-
14:00Меню на Великий піст 2020: рецепти пісних страв, які можна їсти
-
12:14ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
-
09:17Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:14Лікарі пояснили, чому не варто пити чай з лимоном
- 01 березня
-
19:19Фрази, які розумні люди ніколи не говорять
-
18:00Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)
-
15:47Головна незаймана України: Jerry Heil зробила відверту заяву
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
08:15Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме