В ідеальному стані: на продаж виставили рідкісну BMW E30

За це BMW хочуть отримати 65 тисяч євро

На аукціоні eBay з'явилася у продажу одна із рідкісних BMW E30 3 серії – купе Alpina B6 2.7. Усього збудовано 67 таких автомобілів, а ця машина – 39 за рахунком, що зійшла з конвеєра.

Пробіг дводверки, за яку планують отримати 65 тисяч євро, становить 170 тисяч кілометрів. Про це повідомляє видання Motor.

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У 1986 році автомобіль був проданий новим до Японії. Але через деякий час знову повернувся до Німеччини, де перебуває й досі. За словами продавця, купе – в ідеальному стані: кузов без слідів іржі, двигун не потребує ремонту, а інтер'єр має чудовий вигляд.

Купе оснащене 2,7-літровим двигуном потужністю 210 кінських сил. Автомобіль міг досягати максимальної швидкості 225 кілометрів на годину.

За автомобіль хочуть отримати 65 тисяч євро. Для порівняння, у 2017 році на аукціоні RM Sotheby's продали 40-е за рахунком купе BMW Alpina B6 2.7 за 52,2 тисячі доларів. Пробіг машини складав 35 тисяч кілометрів.

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