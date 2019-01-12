В ідеальній формі: Дженніфер Лопес показала струнке тіло

Відома акторка та співачка Дженніфер Лопес не припиняє дивувати своїм молодим виглядом. Цього разу зірка похизувалась своєю спортивною формою, викликавши захват у фанатів.

49-річна американська співачка, бізнеследі та акторка Дженніфер Лопес не лише встигає займатись кар'єрою та різноманітними проектами, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 84 млн підписників. І це не дивно, адже жінка активний користувач мережі і ділиться майже всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно Джей Ло вкотре підтвердила, що постійно працює над своїм чудовим виглядом. Зірка опублікувала фото у спортивній формі, де чітко можна побачити, що у своєму віці Лопес може з легкістю позмагатись і з юними співачками.

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