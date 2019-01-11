Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Надія Мейхер засвітила пікантне тату на стегні

  • 17
Мейхер розповіла про знижки на товари власного бренду - фото 1
Мейхер розповіла про знижки на товари власного бренду / Liza.ua

Українська співачка і продюсер Надія Мейхер довела, що мама трьох діточок теж може мати чудову фігуру.

Так, 36-річна Надія Мейхер, вразила своїх шанувальників ідеальним тілом у відвертому вбранні. Спокусливе фото співачки з'явилося на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

І ще: Надія Мейхер показала, як виглядала у 12 років

На фотографії вона постала у спокусливому образі. Для фотосесії зірка одягла відверте чорне плаття з глибоким декольте, яке оголює стрункі ноги. Надія сидить у спокусливій позі і в незвичайних декораціях. На ній великий червоний капелюх, а на обличчі яскравий макіяж. На шиї Мейхер мереживний чокер. На другому фото артистка засвітила частину татуювання на стегні.

У підписі до фотографії Надія Мейхер розповіла про знижки на товари власного бренду. Шанувальники у захваті від нової фотосесії на сторінці Надії і засипають її компліментами в коментарях.

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Надія Мейхер-Грановська показала, як виглядає без макіяжу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 13.01.2018, 16:00
  • 34229
Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
  • 09 cічня, 17:30
  • 2508
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1008610
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз