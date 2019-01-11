Надія Мейхер засвітила пікантне тату на стегні

Українська співачка і продюсер Надія Мейхер довела, що мама трьох діточок теж може мати чудову фігуру.

Так, 36-річна Надія Мейхер, вразила своїх шанувальників ідеальним тілом у відвертому вбранні. Спокусливе фото співачки з'явилося на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

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На фотографії вона постала у спокусливому образі. Для фотосесії зірка одягла відверте чорне плаття з глибоким декольте, яке оголює стрункі ноги. Надія сидить у спокусливій позі і в незвичайних декораціях. На ній великий червоний капелюх, а на обличчі яскравий макіяж. На шиї Мейхер мереживний чокер. На другому фото артистка засвітила частину татуювання на стегні.

У підписі до фотографії Надія Мейхер розповіла про знижки на товари власного бренду. Шанувальники у захваті від нової фотосесії на сторінці Надії і засипають її компліментами в коментарях.

Гортайте фотогалерею:

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