Фантастична жінка: Дженніфер Лопес вразила новою фотосесією

Відома акторка та співачка Дженніфер Лопес продовжує дивувати своїм чудовим виглядом. Це підтвердила і нова фотосесія для журналу Harper's Bazaar.

49-річна американська зірка Дженніфер Лопес встигає не тільки активно працювати над своєю кар'єрою та чималою кількістю проектів, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників.

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І це не дивно, адже Джей Ло постійно ділиться майже всім, що відбувається у її житті. Нещодавно красуня стала зіркою нового лютневого номера видання Harper's Bazaar, перші кадри зі зйомки для якого вже з'явились на її акаунті.

"Інколи я втомлююсь. Я дуже втомлююсь, але ніколи не думаю, що "не хочу це робити". Я просто думаю, що мені потрібна перерва. Я справді відчуваю, що у мене є ще багато речей, які я хочу зробити. Я не знаю, чи коли-небудь дійду до того моменту, коли буду задоволеною і все - я це зробила, це все, мені нічого сказати. Я сподіваюсь, що цей день ніколи не настане", - зізналась акторка в інтерв'ю.

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