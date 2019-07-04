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В Google Photos з'явиться корисна функція

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Новинки Google Photos - фото 1
Новинки Google Photos / Habr

В Google Photos можна буде вручну позначати людей, редагувати тимчасові позначки і видаляти фотографії з альбомів.

Провідний розробник сервісу Google Photos Девід Ліб в серії повідомлень в Twitter коротко розповів, які нововведення незабаром стануть доступними користувачам сервісу.

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Хоча саме спілкування було присвячено збору відгуків та побажань про нові функції, відповідаючи на питання, він розповів, чого очікувати від сервісу в майбутньому. По-перше, скоро користувачі зможуть вручну позначати людей на фотографіях. Потім в мобільний додаток буде додано параметр пошуку для нещодавно доданих фотографій. Раніше така функція була доступна тільки для веб-версії сервісу. Це дозволить легко знайти і відредагувати будь-яку завантажену фотографію.

В Google Photos з'явиться корисна функція - фото 338393

В додатку для Android з'явиться можливість редагування тимчасових відміток. Така функція вже є як в веб-версії, так і у версії для iOS. Ще користувачі зможуть простіше ділитися фотографіями, на яких зображені домашні вихованці.

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Джерело: 9to5google
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