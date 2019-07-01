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Google запустить аналог AirDrop, і він буде ще зручнішим

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Ділитися даними буде ще зручніше - фото 1
Ділитися даними буде ще зручніше

Google розробляє аналог функції AirDrop для пристроїв на операційній системі Android. Нова функція Fast Share буде використовувати Bluetooth і WiFi для обміну файлами та фрагментами текстових документів.

На відміну від AirDrop, Fast Share дозволить поставити в налаштуваннях "бажану видимість": вибрані контакти зможуть знайти пристрій свого друга, навіть якщо функція вимкнена.

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Передбачається, що Fast Share буде доступна на пристроях з Android, Chrome OS, iOS і навіть Wear OS. Пристроям, які працюють на базі iOS, буде потрібен спеціальний додаток.

Google запустить аналог AirDrop, і він буде ще зручнішим - фото 337565

Про терміни запуску Fast Share поки невідомо.

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Джерело: 9to5google
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