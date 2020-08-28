В Epic Games Store безкоштовно роздають кілька хітових ігор: як отримати

Ми просто обожнюємо, коли кінець тижня починається з халяви. В Epic Games Store безкоштовно та назавжди роздають дві хітові ігри, які однозначно не змусять вас засумувати на вихідних. Розповідаємо, що це за ігри та як їх отримати.

Першою безкоштовною грою цього тижня стала Hitman, що вийшла ще у 2016 році. Як і її попередниці, вона розповідає про елітного кілера Агента 47, який за гроші усуває небезпечних людей по всьому світу. Після неоднозначної Absolution цей м'який перезапуск серії був прийнятий публікою на ура.

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Другим же лотом халявної добірки став набір Shadowrun Collection, в який входить відразу три рольові ігри в кіберпанк-сеттінгу. Комплект включає: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut і Shadowrun Hong Kong Extended Edition.

Додати у свою бібліотеку перший сезон стелс-екшену Hitman можна, пройшовши за цим посиланням і натиснувши кнопку "Отримати". А от урвати Shadowrun Collection можна тут. Акція триватиме до 3 вересня. Потім стартує роздача бойовика Into The Breach.

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