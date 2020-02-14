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В Еміратах для туристів відкриють унікальний стародавній форт: фото

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Форт Дайя в Рас-Аль-Хайме - фото 1
Форт Дайя в Рас-Аль-Хайме / news.day

Єдину стародавню фортецю на території Об'єднаних Арабських Еміратів – форт Дайя в Рас-Аль-Хайме – відкриють для відвідувачів. Очікується, що перші мандрівники зможуть відвідати форт уже в жовтні цього року. Останні роки об'єкт був закритий на реконструкцію.

Фортецю звели в 18 столітті, вона розташована на плато на березі затоки. Таке розташування дозволяло добре бачити всі кораблі, які підпливали і ефективно обороняти берегову лінію.

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В Еміратах для туристів відкриють унікальний стародавній форт: фото - фото 385953

Протягом століть з усіх замків і укріплювальних споруд на території ОАЕ лише цей форт зміг вціліти.

Влада Еміратів розраховує, що об'єкт стане привабливою метою для відвідувачів масштабної міжнародної виставки "Експо-2020", заради якої офіційний Дубай вже практично побудував ціле місто.

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Джерело: khaleejtimes
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