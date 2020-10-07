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В електронному чоловічому поясі вірності була уразливість: хакери могли заблокувати девайс

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Електронний пояс вірності для чоловіків - фото 1
Електронний пояс вірності для чоловіків / techcrunch

Фахівці з кібербезпеки з британської фірми Pen Test Partners знайшли серйозну уразливість у "розумному" пристрої для доброчесності чоловіків Qiui Cellmate: вона дозволяла управляти механізмами гаджета без відповідного доступу.

Qiui Cellmate – перший подібний інтимний гаджет, що працює через Bluetooth. За задумом, один користувач надягає пристрій на пеніс, а потім передає вибраній людині доступ до управління його механізмами через смартфон – тобто остання може дистанційно відкривати і закривати замок за своїм бажанням.

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В електронному чоловічому поясі вірності була уразливість: хакери могли заблокувати девайс - фото 429075

Як виявилося, гаджет мав уразливість, якою могли скористатися хакери. Так, сторонні люди, використовуючи лазівку, мали можливість наглухо заблокувати пеніс користувача в пристрої – після цього звільнити орган можна було б тільки за допомогою фізичного втручання.

Поки невідомо, чи зламав хтось пристрій таким чином, але схожі проблеми виявлялися і без стороннього втручання. Деякі користувачі поскаржилися, що програма, через яку гаджет отримує команди, "сира": вона може пропрацювати три дні, а потім перестати відповідати на команди – замок при цьому залишається в закритому положенні. Користувачам довелося чекати, поки пристрій знову дасть збій і випадковим чином розблокує замок.

В електронному чоловічому поясі вірності була уразливість: хакери могли заблокувати девайс - фото 429076
В електронному чоловічому поясі вірності була уразливість: хакери могли заблокувати девайс - фото 429077

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Джерело: techcrunch
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