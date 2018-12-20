Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

В електрокарах Tesla виявили нову "пасхалку"

  • 39
У Tesla з'явилися несподівані звуки - фото 1
У Tesla з'явилися несподівані звуки

Автомобілі Tesla отримали чергове оновлення, разом із яким у налаштуваннях з'явився пункт "режим тестування викидів".

За ним ховається чергова "пасхалка" з імітацією "пуків" за запитом або при кожному увімкненні поворотників.

І ще: Офіційно! Українці можуть замовити Tesla Model 3 з сайту компанії

Усього є шість "пуків", а сьомий відтворює один зі звуків у випадковому порядку. Назви звуків пов'язані з компаніями Маска або функціями в автомобілях Tesla.

Серед них є Not a Fart (у цьому році Маск продав партію вогнеметів під назвою Not a Flamethrower), Short Shorts Ripper (відсилає до торговців акціями без покриття), Falcon Heavy (велика ракета SpaceX).

За допомогою мультимедійної системи можна налаштувати, в якій саме частині салону прозвучить "пук". Також є "романтичний" режим, під час якого на екрані буде відображатися палаючий вогонь в каміні.

Крім того, в "пасхалка" є звук Ludicrous Fart (режим максимальної тяги в Tesla називається Ludicrous Mode), Neurastink (Маску належить фірма Neuralink, що займається розробкою нейрокомп'ютерних інтерфейсів), Boring (натякає на The Boring Company). Сьомий звук в хаотичному порядку відтворює один з попередніх і має назву "Я такий непередбачуваний" (I'm so random).

Власники машин також попросили Маска, щоб "пуками" можна було керувати за допомогою смартфона. Для того щоб жартувати над іншими людьми

У 2016 році Tesla випустила оновлення для кросовера Model X, яке перетворювало машину на "Різдвяну ялинку". Також власникам був доступний навігатор по Марсу.

Читайте також: Жінка просто хотіла заправити Tesla: епічне відео

Джерело: techcrunch
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
  • 18 грудня, 15:20
  • 2617
Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
  • 18 грудня, 12:00
  • 1058
ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
  • Вчора, 17:25
  • 1396
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології