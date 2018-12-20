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В електрокарах Tesla виявили нову "пасхалку"
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Автомобілі Tesla отримали чергове оновлення, разом із яким у налаштуваннях з'явився пункт "режим тестування викидів".
За ним ховається чергова "пасхалка" з імітацією "пуків" за запитом або при кожному увімкненні поворотників.
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Усього є шість "пуків", а сьомий відтворює один зі звуків у випадковому порядку. Назви звуків пов'язані з компаніями Маска або функціями в автомобілях Tesla.
Серед них є Not a Fart (у цьому році Маск продав партію вогнеметів під назвою Not a Flamethrower), Short Shorts Ripper (відсилає до торговців акціями без покриття), Falcon Heavy (велика ракета SpaceX).
За допомогою мультимедійної системи можна налаштувати, в якій саме частині салону прозвучить "пук". Також є "романтичний" режим, під час якого на екрані буде відображатися палаючий вогонь в каміні.
Крім того, в "пасхалка" є звук Ludicrous Fart (режим максимальної тяги в Tesla називається Ludicrous Mode), Neurastink (Маску належить фірма Neuralink, що займається розробкою нейрокомп'ютерних інтерфейсів), Boring (натякає на The Boring Company). Сьомий звук в хаотичному порядку відтворює один з попередніх і має назву "Я такий непередбачуваний" (I'm so random).
Власники машин також попросили Маска, щоб "пуками" можна було керувати за допомогою смартфона. Для того щоб жартувати над іншими людьми
У 2016 році Tesla випустила оновлення для кросовера Model X, яке перетворювало машину на "Різдвяну ялинку". Також власникам був доступний навігатор по Марсу.
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