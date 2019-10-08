В Еквадорі продають морозиво з морської свинки

Марія дель Кармен Пілапанья з Еквадору відкрила магазин, в якому продає морозиво власної розробки – з паштету морської свинки. Гризунів в Еквадорі готують по-різному, але Пілапанья змогла здивувати навіть місцевих жителів.

Рецепт морозива Пілапанья придумала рік тому, коли втратила роботу кухаря через банкрутство компанії. Щоб отримати нові навички, еквадорка почала ходити на майстер-класи, і на черговому занятті вона вирішила використовувати гризунів як аромат морозива.

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На пошук ідеального рецепта у жінки пішов місяць. Спочатку вона намагалася смажити і варити м'ясо, але результат її не влаштував. Тоді вона вирішила відварити морську свинку, потовкти її м'ясо і перетворити в паштет.

Паштет еквадорка змішує з фруктовим пюре, а потім додає до нього збиті вершки і згущене молоко. Отриману масу Пілапанья заморожує на день, посипає її подрібненим арахісом і подає. Один ріжок морозива коштує 1 долар, а літр – 12 долаів.

Пілапанья продає морозиво поряд з шосе, що зв'язує столицю Еквадору Кіто з містом Санголкі. Зазвичай за тиждень жінка готує 150 ріжків, але тепер, коли новина про страву вийшла навіть за межі Еквадору, у Пілапаньї з'явиться більше клієнтів. Також жінка планує додати нові смаки і робити морозиво з крабом, куркою і свининою.

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