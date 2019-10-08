Учасниця проєкту про виживання показала наслідки шоу: фото не для слабкодухих

Одна з учасниць британського шоу Treasure Island with Bear Grylls Елісса Корріган показала, як екстремальний проєкт відбився на її зовнішності.

Учасники шоу виживали протягом місяця на острові в Тихому океані. Жінка розповіла, що через постійне недосипання, судини в її очах полопалися і білки стали рожевого кольору.

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Її постійно кусали комахи, залишивши на тілі безліч плям і шрамів, які пройшли тільки через два тижні після закінчення проєкт. Через жорсткі умови і ясна почали кровоточити у дівчини.

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