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Учасниця проєкту про виживання показала наслідки шоу: фото не для слабкодухих

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Елісса Корріган - фото 1
Елісса Корріган / thesun

Одна з учасниць британського шоу Treasure Island with Bear Grylls Елісса Корріган показала, як екстремальний проєкт відбився на її зовнішності.

Учасники шоу виживали протягом місяця на острові в Тихому океані. Жінка розповіла, що через постійне недосипання, судини в її очах полопалися і білки стали рожевого кольору.

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Її постійно кусали комахи, залишивши на тілі безліч плям і шрамів, які пройшли тільки через два тижні після закінчення проєкт. Через жорсткі умови і ясна почали кровоточити у дівчини.

Учасниця проєкту про виживання показала наслідки шоу: фото не для слабкодухих - фото 360283

Учасниця проєкту про виживання показала наслідки шоу: фото не для слабкодухих - фото 360284

Учасниця проєкту про виживання показала наслідки шоу: фото не для слабкодухих - фото 360285

Учасниця проєкту про виживання показала наслідки шоу: фото не для слабкодухих - фото 360286

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Джерело: thesun
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