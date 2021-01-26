В Егейському морі знайшли сліди древньої корабельної аварії

Біля грецького острова Касос, найпівденнішого в складі архіпелагу Додеканес, дайвери виявили сліди корабельної аварії римської епохи.

На думку грецьких фахівців, корабельна аварія сталася між II і III століттями нашої ери.

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Судно перевозило численні амфори. У тих, що вдалося підняти з дна, дослідники виявили сліди олії, виробленої на території Іспанії приблизно в I-III століттях нашої ери. Серед знахідок – амфори різних типів, в тому числі Africana I, які виготовляли в районі сучасного Тунісу, в керамічних майстернях римської провінції Africa Proconsularis.

Також дайверам вдалося знайти сліди ще трьох корабельних аварій, що сталися в різний час. Один з кораблів перевозив амфори, вироблені на північному узбережжі Егейського моря приблизно в I столітті до нашої ери, в епоху еллінізму. Ще одне судно перевозило амфори, зроблені в Мідії в V столітті до нашої ери.

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