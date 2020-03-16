В ефір британського шоу прийшли повністю оголені гості: відео (18+)

У Британії в ефір ранкового шоу This Morning прийшла пара голих гостей. Оголені чоловік і жінка прийняли такі пози, щоб прикрити інтимні частини тіла.

Сміливців зустрічали ведучі програми Імон Холмс і Рошель Хьюмс. Вони зізналися, що їх шокує вигляд гостей. Хьюмс також зазначила, що вона не могла втриматися від розглядання оголених тіл і "дивилася туди, куди не треба було".

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Оголені гості на ім'я Пем і Марк дотримуються принципів нудизму, і їхня "голе" поява є частиною соціальної кампанії. Вони виступають проти негативного ставлення до нудистів і об'єктивації людського тіла.

Гості відзначили, що нудизм допомагає приймати людину такою, якою вона є, а не судити за стандартами краси.

We're not sure @RochelleHumes has quite got the hang of how to react to naturists... #ThisMorning pic.twitter.com/2ZbYZnSTKI — This Morning (@thismorning) March 13, 2020

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