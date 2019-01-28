В Дубаї вигадали космічну каву

Підприємці з ОАЕ збираються продавати каву з космосу, щоправда, напій не буватиме за межами орбіти нашої планети

Креативні бізнесмени з Дубая вважають, що створили ідеальну піч для того, щоб обсмажувати кавові зерна. Виявилось, що улюблений ранковий напій починатимуть готувати у космічній капсулі.

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Річ у тому, що за звичайних умов боби кавового дерева доторкають до печі, тріскають та підгоряють. А от у космосі нерухомість гарантуватиме рівномірне обсмаження та ідеальний запах і аромат.

Незвичайна космічного капсуля здатна за раз обсмажити до 300 кг зерен. Весь процес відбуватиметься на висоті у 200 км і триватиме близько 20 хвилин, коли корабель знову проходитиме в атмосферу Землі. І справді, тоді капсуля нагріватиметься до 200 градусів.

Підприємці не просто вигадали рецепт приготування ідеальної кави, а й вже обговорюють ймовірність її виготовлення з приватними космічними компаніями, серед яких є і Blue Origins та Rocket Lab. Перший пробний "кавовий" політ запланований на 2020 рік. А "космічну" каву можна буде спробувати у Дубаї, щоправда, вартість такого напою залишається таємницею.

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