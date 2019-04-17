В Ботсвані знайшли рідкісний 20-каратний синій алмаз: фотофакт

у Ботсвані був знайдений алмаз рідкісного синього кольору. Його виявили працівники державної компанії Okavango Diamond Company. Дорогоцінний камінь є одним з найбільших алмазів такого кольору і отримав власну назву.

Знайдений самородок має масу 20,46 карата і є одним з найбільших синіх алмазів за всю історію. Сині алмази вважаються одними з найбільш рідкісних і дорогих. Один карат обробленого каменю може коштувати від 150 до 700 тисяч доларів.

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Алмаз The Okavango Blue

Камінь, знайдений в Ботсвані, отримав власну назву The Okavango Blue, і в його честь створили спеціальний ролик.

Найбільшим синім алмазом вважався "око бога Ра", він же Hope масою 112 каратів. Камінь неодноразово викрадали і належав багатим особам. Король Франції Людовик XIV наказав розділити камінь на кілька частин.

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