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В Ботсвані знайшли рідкісний 20-каратний синій алмаз: фотофакт

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Знайдено рідкісний синій алмаз - фото 1
Знайдено рідкісний синій алмаз / hurriyetdailynews

у Ботсвані був знайдений алмаз рідкісного синього кольору. Його виявили працівники державної компанії Okavango Diamond Company. Дорогоцінний камінь є одним з найбільших алмазів такого кольору і отримав власну назву.

Знайдений самородок має масу 20,46 карата і є одним з найбільших синіх алмазів за всю історію. Сині алмази вважаються одними з найбільш рідкісних і дорогих. Один карат обробленого каменю може коштувати від 150 до 700 тисяч доларів.

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Алмаз The Okavango Blue - фото 322062
Алмаз The Okavango Blue

Камінь, знайдений в Ботсвані, отримав власну назву The Okavango Blue, і в його честь створили спеціальний ролик.

Найбільшим синім алмазом вважався "око бога Ра", він же Hope масою 112 каратів. Камінь неодноразово викрадали і належав багатим особам. Король Франції Людовик XIV наказав розділити камінь на кілька частин.

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Джерело: hurriyetdailynews
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