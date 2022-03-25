На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Азербайджані виконали духовний гімн нашої країни – "Молитву за Україну" Лисенка
-
- 54
Ми вдячні усім і кожному, хто в ці непрості часи стоїть пліч-о-пліч з Україною. Зокрема висловлюємо подяку Азербайджану, який всіляко допомагає нашій країні протистояти ворогові. І робить це також на культурному фронті.
Так, в Азербайджані зворушливо виконали пісню "Молитва за Україну" Миколи Лисенка. Її ще називають духовним гімном нашої держави.
Варте уваги: Балада про мальви: LeVoice зворушливо переспівали шлягер Володимира Івасюка
Його виконував Гідаят Алієв у супроводі азербайджансько-українського тандему. На тарі грала Поліна Десятніченко, на кяманчі – Тогрул Асадулаєв, а на кануні – Вафа Ширалієв.
В Азербайджані зворушливо виконали "Молитву за Україну", дивіться відео:
Усі ми зараз молимось за Україну. Ця молитва звучить різними мовами, з різних куточків світу, – написав посол України в Азербайджані Владислав Каневський.
Зазначимо, що "Молитва за Україну" – урочиста пісня. Вона також відома під назвою "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" або духовний гімн України. Її написали ще у 1885 році. Автором музики став композитор Микола Лисенко, а слова написав Олександр Кониський.
Читайте також: Тривога: SHUMEI представив потужну пісню, від якої мороз по шкірі
-
12:19У Херсоні по радіо почали транслювати проросійську пропаганду
-
11:42Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення
-
11:15Найпростіший рецепт паляниці на пательні з мінімуму інгредієнтів
-
10:42Мешканці окупованого Славутича вийшла на мітинг за Україну: фото
-
10:10"Ми скоріше помремо, аніж здамося": Кличко дав велике інтерв'ю для New York Magazine
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:47Військкор Андрій Цаплієнко потрапив під обстріл зі смерчів: він зазнав поранення
-
09:21Агресія та ненависть у соцмережах: як реагувати, щоб не здуріти
-
08:43Скільки українців втратили роботу від початку війни: шокуюча статистика
-
08:15Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 25 березня
-
21:48Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 26 березня: актуальний графік руху
-
21:21Що доречно зараз постити у соцмережах, а що – ні: поради психолога
-
20:49Було – Стало: український блогер у колажах показує "русскій мір" у дії
-
20:19В Азербайджані виконали духовний гімн нашої країни – "Молитву за Україну" Лисенка
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:52Балада про мальви: LeVoice зворушливо переспівали шлягер Володимира Івасюка
-
19:33The Hardkiss разом з всесвітньо відомими музикантами переспівали хіт The Beatles
-
19:09Внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуть допомогу від держави: як отримати
-
18:50Воротар ПСЖ Кейлор Навас поселив у себе вдома в Іспанії 30 українців
-
18:32"Найскладніший бій у житті": Віталій Кличко зворушливо привітав брата з днем народження
-
18:12Ці країни виступають проти зупинення імпорту енергоресурсів РФ
-
17:52Український художник показує справжніх супергероїв українського спротиву: круті малюнки
-
17:30"Вимагали автограф і каву": Синельников розповів про особисту зустріч з окупантами
-
17:11Як відбуватиметься вступна кампанія для абітурієнтів у 2022 році
-
16:45"Час замінити Володимира у Мавзолеї": легенда Динамо емоційно висловився про Путіна
-
11:42Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: отримав поранення
-
08:15Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 25 березня
-
20:49Було – Стало: український блогер у колажах показує "русскій мір" у дії
-
18:12Ці країни виступають проти зупинення імпорту енергоресурсів РФ
-
16:3383% українців за те, щоб українська мова була єдиною державною: опитування
-
14:14Від козаків до сьогодення: легенда про Чорнобаївку підкорює ТікТок – відео
-
11:22Що робити, якщо втратили або забули паспорт: важлива інструкція
- 24 березня
-
19:53В Україні скасували ЗНО та ДПА у 2022 році: як зараховуватимуть студентів до вишів
-
17:12На своїй землі: у відкритий доступ виклали зворушливу українську короткометражку
-
13:49Хакери зламали центральний банк Росії: обіцяють оприлюднити тисячі секретних файлів
-
11:13Легендарній Чорнобаївці присвятили пісню: слухайте новий хіт про війну
-
07:22"Я не допомагаю": як впоратись з почуттям провини під час війни
- 23 березня
-
19:50Святослав Вакарчук виконав пісню "Все буде добре" під час візиту Рівненщини
-
13:17Кабмін дозволив під час війни водіям з правами категорії В їздити на вантажівках
-
11:49Як відновити сили, якщо немає часу на сон
-
07:51Як продовжувати жити в умовах війни: 5 ідей, що допоможуть та вашим близьким
- 22 березня
-
21:18У Львові відкрили клуб для тих, хто хоче вивчити українську мову
-
19:32Гурт Антитіла запропонував Еду Ширану зробити телеміст між Києвом і Бірмінгемом
-
17:15Дивіться фільм "Fairytale" about the WAR про перші тижні вторгнення РФ в Україну – 18+
-
14:32Гроші. Робота. Житло: в Україні стартувала нова програма допомоги переселенцям
- 21 березня
-
21:12Відпишіться негайно: ці телеграм-канали окупанти використовують для пропаганди
-
19:31Клопотенко відкрив у Львові заклад Інші: у чому його особливість
-
17:32У Києві знову запровадили довгу комендантську годину: скільки вона триватиме
-
14:18Що робити, якщо вас взяли у полон: рекомендації щодо поведінки
-
11:19Як дотримуватися режиму світломаскування: поради, які рятують житті