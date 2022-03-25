В Азербайджані виконали духовний гімн нашої країни – "Молитву за Україну" Лисенка

Ми вдячні усім і кожному, хто в ці непрості часи стоїть пліч-о-пліч з Україною. Зокрема висловлюємо подяку Азербайджану, який всіляко допомагає нашій країні протистояти ворогові. І робить це також на культурному фронті.

Так, в Азербайджані зворушливо виконали пісню "Молитва за Україну" Миколи Лисенка. Її ще називають духовним гімном нашої держави.

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Його виконував Гідаят Алієв у супроводі азербайджансько-українського тандему. На тарі грала Поліна Десятніченко, на кяманчі – Тогрул Асадулаєв, а на кануні – Вафа Ширалієв.

В Азербайджані зворушливо виконали "Молитву за Україну", дивіться відео:

Усі ми зараз молимось за Україну. Ця молитва звучить різними мовами, з різних куточків світу, – написав посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

Зазначимо, що "Молитва за Україну" – урочиста пісня. Вона також відома під назвою "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" або духовний гімн України. Її написали ще у 1885 році. Автором музики став композитор Микола Лисенко, а слова написав Олександр Кониський.

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