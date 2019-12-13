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В автомобілях BMW нарешті з'явилась підтримка Android Auto

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BMW нарешті прислухалась до прохань власників автомобілів - фото 1
BMW нарешті прислухалась до прохань власників автомобілів

У нас є гарна новина для власників автомобілів BMW, які користуються смартфонами на базі операційної системи Android. Скоро вони зможуть користуватися зручностями Android Auto, але є кілька "але".

До недавнього часу бортові мультимедійні системи автомобілів BMW забезпечували тільки підтримку функції Apple CarPlay, але, мабуть, кількість запитів від користувачів смартфонів на Andriod перевищила якусь критичну межу.

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Багато наших клієнтів відзначали, що їм було б важливо мати в BMW функцію Android Auto для безпечного користування смартфонами, не відволікаючись від дороги, на додаток до власних функцій і сервісів BMW. Ми будемо пропонувати цю послугу нашим клієнтам з липня 2020 року, – заявив старший віце-президент BMW з управління продуктами Пітер Хейнріх.

Android Auto з'явиться у BMW у 2020 році - фото 374037
Android Auto з'явиться у BMW у 2020 році

Таким чином, Android Auto стане доступний власникам BMW тільки через пів року. Для того, щоб функція запрацювала, доведеться встановити оновлення програмного забезпечення, яке система отримає "повітрям": відповідно, підходить апдейт тільки комплексам з 7-ю версією бортової операційки BMW.

Цікаво, що інтеграцію смартфонів поширили не тільки на центральну мультимедійку, а й на весь цифровий кокпіт, включаючи приладову панель і проєкційний дисплей. Перший показ функціоналу відбудеться на січневій виставці електроніки CES у Лас-Вегасі.

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Джерело: Motor1
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