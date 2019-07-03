В Австрії заборонили курити в барах і ресторанах

В Австрії прийнятий закон про табу на куріння у закладах громадського харчування, що поширюється також на кальяни й електронні сигарети. Закон набуде чинності 1 листопада цього року.

Згідно з нормативним документом, курити буде заборонено у всіх місцях, де виробляються, обробляються або споживаються їжа та напої. Також табу поширюється на будівлі та території, де перебувають діти та молодь. Охочим "подиміти" доведеться шукати веранди й інші відкриті локації біля точок громадського харчування.

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Таким чином, парламент скасував попередню дозвільну міру колишнього правого уряду. Півтора року тому коаліція консервативного канцлера Себастьяна Курца з крайньої правої Австрійської партії свободи (FPO) дозволила куріння в кафе, ресторанах, барах (у відповідь на чергову заборону). Тоді це рішення викликало невдоволення активістів в області охорони здоров'я і розчарувало туристів, які звикли до того, що в Європі в громадських місцях курити не можна.

А тим часом представники громадськості, яким куріння неприємне, вже святкують перемогу. Ініціативна група "Не курити" на своїй сторінці в Facebook назвала дату прийняття закону "хорошим днем ​​для здоров'я австрійців". Торік петицію групи про заборону куріння в закладах громадського харчування підписав кожен десятий австрієць.

З 1 листопада у закладах курити не можна буде

Зазначимо, що Австрійська партія свободи, котра вважає куріння в барах і ресторанах привабливим козирем для свого електорату, виступила проти заборони. Це вона зробити напередодні парламентських виборів.

Невдоволення, як і раніше, висловлюють і власники ресторанного бізнесу. Вони вважають, що таке нововведення в законодавстві сильно вдарить по прибутку точок громадського харчування. Особливо це стосується нічних закладів і ресторанів, розташованих у сільській місцевості. Торгова палата Австрії вже виступила із заявою на цю тему, де говориться, що закон аж ніяк не сприятиме притоку відвідувачів в кафе, ресторани, бари.

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