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В Австрії створили найвищого у світі сніговика: фотофакт
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В австрійській федеральній землі Штирія зліпили найвищого у світі сніговика – його висота – 38,04 метра. Представники Книги рекордів Гіннеса напередодні зареєстрували це досягнення.
Сніговика побудували на гірськолижному курорті Різнеральм. Його назвали Різі. Ім'я по звучанню нагадує не тільки назву цього курорту, а й слово Riese, що перекладається з німецької мови як "велетень". Крім зросту, Різі ще відрізняється відсутністю живота. На голові у снігового гіганта красується наповнений снігом шестиметровий металевий циліндр.
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Робота зі зведення величезного сніговика почалася ще в середині грудня 2019 року, а сніг для його ліплення виготовлявся за допомогою двох снігових гармат, які зазвичай використовуються для забезпечення снігом лижних трас. В цілому на створення Різі пішло близько 800 тонн снігу. Витрати на організацію акції по його створенню склали близько 60 тисяч євро.
Раніше світовий рекорд належав сніговій бабі, яку зліпили у США в штаті Мен у 2008 році. Її висота склала 37,21 метра.
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