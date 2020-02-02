Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

В Австрії створили найвищого у світі сніговика: фотофакт

  • 10
В Австрії створили найвищого у світі сніговика: фотофакт - фото 1

В австрійській федеральній землі Штирія зліпили найвищого у світі сніговика – його висота – 38,04 метра. Представники Книги рекордів Гіннеса напередодні зареєстрували це досягнення.

Сніговика побудували на гірськолижному курорті Різнеральм. Його назвали Різі. Ім'я по звучанню нагадує не тільки назву цього курорту, а й слово Riese, що перекладається з німецької мови як "велетень". Крім зросту, Різі ще відрізняється відсутністю живота. На голові у снігового гіганта красується наповнений снігом шестиметровий металевий циліндр.

І ще: Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото

В Австрії створили найвищого у світі сніговика: фотофакт - фото 383548

Робота зі зведення величезного сніговика почалася ще в середині грудня 2019 року, а сніг для його ліплення виготовлявся за допомогою двох снігових гармат, які зазвичай використовуються для забезпечення снігом лижних трас. В цілому на створення Різі пішло близько 800 тонн снігу. Витрати на організацію акції по його створенню склали близько 60 тисяч євро.

Раніше світовий рекорд належав сніговій бабі, яку зліпили у США в штаті Мен у 2008 році. Її висота склала 37,21 метра.

Читайте також: Британський паб заборонив вхід людям без шкарпеток і в спортивних штанах, і ось чому

Джерело: msn
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прокачати Smart TV: поради, які дозволять витиснути максимум зі свого телевізора
  • 30 cічня, 12:13
  • 13636
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • 27 cічня, 12:00
  • 927
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • 26 cічня, 17:25
  • 2618
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Фото