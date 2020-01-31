Британський паб заборонив вхід людям без шкарпеток і в спортивних штанах, і ось чому

Керівництво пабу Dreadnought з Единбурга заборонило своїм відвідувачам носити взуття без шкарпеток і спортивні костюми. На цей крок адміністрація пішла, помітивши, що до них ходять одні "нечупари".

Оголошення про заборону було розміщено як біля самого пабу, так і на його сторінці у Facebook. Власників пабу відразу звинуватили в снобізмі, але вони сказали, що просто хочуть бачити більш охайну публіку у своєму закладі.

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"Ми робимо все можливе, щоб це місце здавалося більш інтелектуальним", – написав один з власників бару. Він додав, що спортивні штани, на його думку, годяться тільки для напіврозвалених закладів.

"Щоб довести, що наші гардеробні забобони перетинають всі кордони, ми також виступаємо проти цієї жахливої ​​моди підвертати джинси і ходити без шкарпеток", – закінчив він. Всіх незгодних з правилами пабу попросили відпочивати в інших барах.

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