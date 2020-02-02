Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото

Тварини, завдяки своїм безглуздим витівкам чи кумедним виглядом з легкістю підкоряють простори інтернету. Черговою зіркою мережі став брюссельський грифон на прізвисько Чіко.

Цей малий пес миттєво підкорив серця користувачів мережі своїм вічно незадоволеним виглядом, а все через викривлену нижню щелепу. Свого унікального, а в головне улюбленого чотириногого друга, представила світу його господиня – 47-річна Бель Еванс з американського штату Вірджинія. За її словами, попри його похмурий вигляд – Чіко щасливий.

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У сім'ї Еванс живе чотири собаки, і малюк грифон найменший з них. До слова, інші три є самками і хоч їх більшість, Чіко їх не боїться, а навпаки, захищає в разі необхідності, як своїх "сестер". Тим часом, він дуже любить з ними грати.

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