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Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото

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Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото - фото 1

Тварини, завдяки своїм безглуздим витівкам чи кумедним виглядом з легкістю підкоряють простори інтернету. Черговою зіркою мережі став брюссельський грифон на прізвисько Чіко.

Цей малий пес миттєво підкорив серця користувачів мережі своїм вічно незадоволеним виглядом, а все через викривлену нижню щелепу. Свого унікального, а в головне улюбленого чотириногого друга, представила світу його господиня – 47-річна Бель Еванс з американського штату Вірджинія. За її словами, попри його похмурий вигляд – Чіко щасливий.

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У сім'ї Еванс живе чотири собаки, і малюк грифон найменший з них. До слова, інші три є самками і хоч їх більшість, Чіко їх не боїться, а навпаки, захищає в разі необхідності, як своїх "сестер". Тим часом, він дуже любить з ними грати.

Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото - фото 383538

Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото - фото 383539

Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото - фото 383540

Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото - фото 383541

Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото - фото 383542

Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото - фото 383543

Мережу розвеселив найсуворіший пес у світі: кумедні фото - фото 383544

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Джерело: dailymail
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