В Австрії стадіон засадили деревами: фото, яке заворожує

Швейцарський галерист Клаус Літтманн посадив дерева на футбольному стадіоні "Вертерзее-Штадіон" у місті Клагенфурт-ам-Вертерзе в Австрії.

Художній проєкт під назвою "За ліс – нескінченна привабливість природи" покликаний звернути увагу на проблеми зміни клімату і зникнення лісів.

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Щоб створити живий витвір мистецтва, знадобилося 22 дні і близько трьох сотень дерев. Різні породи, такі як вільха, осика, польовий клен і дуб, привезли з Італії, Німеччини та Бельгії. Вага деяких дерев сягав шести тонн. Тимчасовий ліс можна буде побачити до 23 жовтня. Потім дерева пересадять.

На проєкт Літтманна надихнув малюнок художника Макса Пейнтера під назвою "Безкінечна привабливість природи", який він побачив понад 30 років тому. Своїм проєктом "За ліс..." галерист хотів перетворити ідею художника на реальність.

У 1982 році подібний проєкт пропонував здійснити німецький перформансист Йозеф Бойс. Він закликав посадити 7000 дубів через всю Європу – від Німеччини до Росії. Літтманн є його учнем.

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