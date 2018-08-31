Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

В Австрійському зоопарку панда малює ефектні картини

  • 31
Панда малює картини - фото 1
Панда малює картини / thesun

У зоопарку столиці Австрії 18-річна панда на ім'я Янг Янг малює картини.

Ролик в YouTube розмістив сам зоопарк. На його сайті повідомляється, що тварина навчилася використовувати пензлик для малювання невеликих зображень.

І ще: Собака підкорив мережу блюзом на піаніно

Близько 100 робіт панди продадуть по 490 євро за кожну. Гроші збирають на літературу про цих тварин.

Читайте також: Витівка горбатого кита налякала очевидців: курйозне відео

Джерело: thesun
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 250
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461046
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тварини