В Австрійському зоопарку панда малює ефектні картини

У зоопарку столиці Австрії 18-річна панда на ім'я Янг Янг малює картини.

Ролик в YouTube розмістив сам зоопарк. На його сайті повідомляється, що тварина навчилася використовувати пензлик для малювання невеликих зображень.

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Близько 100 робіт панди продадуть по 490 євро за кожну. Гроші збирають на літературу про цих тварин.

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