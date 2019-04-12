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Ломаченко – Кролла Гра престолів

В Австралії з'явилося кладовище героїв Гри престолів

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В Австралії з'явилося кладовище героїв Гри престолів - фото 1

Напередодні виходу фінального сезону серіалу "Гра престолів" в Австралії, неподалік від Сіднея, з'явилося кладовище нібито з могилами загиблих героїв саги.

Шанувальники популярного фентезі можуть вшанувати пам'ять Маргері Тіреллі, Кхала Дрога, Рамсі Болтона, Джоффрі Баратеона, Мізинця, Ходора та інших персонажів. Серед могил також є і сімейні склепи. В одному з таких "упокоєні" Нед і Кейтілін Старки. Проект був створений місцевою телекомпанією Foxtel, яка транслює серіал в Австралії.

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Згідно з інформацією в Instagram компанії, відвідати кладовище шанувальники "Гри престолів" можуть до 14 квітня включно. На сайті Foxtel також з'явилася карта місцевості і аудіогід.

На перших фото можна розглянути не тільки могили персонажів, а й місця "поховання" убитих лютововків. Ще в одному сімейному склепі "похований" король Роберт Баратеон і діти, яких він вважав своїми – Мірцелла і Томмен.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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