В Австралії зварили пиво з дріжджів XVIII століття

Австралійські пивовари приготували напій з дріжджів, знайдених на кораблі, затонулому у 1796 році.

У 1796 році колоніальна торгова фірма "Кемпбелл і Кларк" замовила судно Sydney Cove, щоб доставити з Калькутти (Індія) в Порт-Джексон (Австралія) вантаж з продовольством. Крім товарів першої необхідності, таких як зерно і деревина, на борту також були елі, вина та інші спиртні напої. Але кораблю не судилося досягти своєї мети: біля північного узбережжя Тасманії він пішов на дно.

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Через 220 років уламки корабля виявили дайвери. Після того як артефакти підняли на поверхню, виявилося, що в декількох запечатаних пляшках збереглися пиво і портвейн. Довгий час знахідки зберігалися в Музеї королеви Вікторії в Лонсестоні (Австралія).

Потім вчені з Австралії, Бельгії, Франції і Німеччини об'єднали зусилля, щоб культивувати дріжджі, виявлені у стародавніх пляшках. Як виявилося, у XVIII столітті використовувався відмінний від сучасних штам. Задля експерименту вчені зварили на основі збережених у знайдених пляшках дріжджів близько 5000 літрів пива.

Напій вийшов світлим, зі свіжим ароматом і незвичайним смаком.

Ці дріжджі стали гібридом хлібопекарських, пивних і винних дріжджів. Генетично вони відрізняються від сотень інших видів, які можна зустріти в Австралії або по всьому світу, – каже один з дослідників Девід Тарроугуд (David Thurrowgood).

Пивоварний завод James Squire вирішив випустити унікальний напій обмеженим тиражем для продажу. Ель отримав назву "той, вижив після катастрофи" (The Wreck Preservation Ale). Чорно-золоту етикетку прикрашає символічне зображення корабля.

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