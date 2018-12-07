Медики назвали продукти, які викликають залежність

Продукти харчування можуть викликати у людини залежність, яка не поступається за силою наркотичної.

Група дієтологів здійснила масштабне дослідження і змогла класифікувати типи продуктів, які викликають саме таку залежність.

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1 тип продуктів, що викликають залежність: цукор.

Експериментально доведено, що на цукор рецептори головного мозку щурів реагують як на кокаїн. Тому цукор у наші дні додають не тільки у солодощі, а й у багато інших продуктів харчування. При цьому, за словами вчених, цукор може діяти як спусковий механізм додаткових залежностей: наприклад, коли в експериментах щурів позбавляли цукру, вони переключалися на алкоголь.

На солодощі краще сильно не налягати

2 тип продуктів, що викликають залежність: хліб.

Цей продукт – мабуть, єдиний, який може вживатися день у день все життя і не набриднути. Більш того, багато хто не мислить свій раціон без хліба і помітно дратується через його відсутність. Вчені висловлюються про те, що компоненти у складі хліба виділяють вуглекислий газ і алкоголь – чи варто дивуватися тому, що у любителів хліба розвивається залежність?

Віддайте перевагу домашній випічці

3 тип продуктів, що викликають залежність: з глутаматом натрію.

Ковбаса, чіпси, сухарики, локшина швидкого приготування містять у собі глутамат натрію. З цієї причини ви часто відчувають сильне бажання з'їсти що-небудь з цього переліку. Ця добавка багаторазово підсилює смакові відчуття, що змушує мозок вимагати добавки.

Відмовтесь від продуктів з глутаматом натрію

4 тип продуктів, що викликають залежність: сіль.

Сіль, яка часто навмисне додається виробниками продуктів у великій кількості, впливає при потраплянні до організму людини на нейротрансмітери – рецептори мозку, відповідальні за винагороду. Тому й більшість людей стають залежними від солених продуктів.

Сіль однозначно викликає залежність / Good Food

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