В Австралії знайшли величезний кораловий риф, який вищий за хмарочос Empire State Building

Біля берегів Австралії виявили масивний кораловий риф висотою 500 метрів. Таких коралових утворень у цих районах не знаходили понад 120 років.

Риф біля узбережжя Північного Квінсленда знайшла команда дослідного судна при скануванні дна. За даними вчених, ширина лезоподібного рифа біля основи становить 1,5 кілометра, а сама основа закінчується у 40 метрах над поверхнею океану.

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Australian scientists have discovered a massive detached coral reef just off Cape York on the Great Barrier Reef that’s taller than the Empire State Building or the Sydney Tower.https://t.co/FCAnt5s006 pic.twitter.com/YlTCJvZ7sW — James Cook Uni (@jcu) October 27, 2020

Риф підіймається вгору на 500 метрів, що робить його вищим за деякі знамениті хмарочоси, наприклад Empire State Building в Нью-Йорку (381 метр) і навіть малайзійських веж Петронас (451 метр). Виявлення цього рифа стало першим подібним відкриттям вчених за більш ніж 120 років.

Коралове утворення стоїть окремо на Великому бар'єрному рифі – найбільшому в світі. У цьому районі розташовані ще сім високих окремо розташованих рифів, включаючи риф на острові Рейн – місце гніздування зелених морських черепах.

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