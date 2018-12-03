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В Австралії знайшли Пікачу: у мережі опублікували фото незвичайного опосума

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Незвичайний опосум - фото 1
Незвичайний опосум / theage

В Австралії на сході Мельбурна в листопаді виявили золотистого дитинча опосума, якого соцмережі відразу ж охрестили Пікачу – найвідомішим покемоном з популярного японського мультсеріалу.

Опосума доставили у ветеринарну клініку на початку листопада. За словами фахівця, золотистий окрас тварини – це наслідок генетичної мутації.

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Дитинча знайшов місцевий житель на землі. Імовірно, Пікачу впав зі спини матері. Фахівці оцінюють його вік у п'ять місяців. Незважаючи на явне занепокоєння, тварина була в доброму здоров'ї.

Вилитий Пікачу - фото 292880
Вилитий Пікачу

Зараз він залишається під наглядом фахівців, які вважають, що навряд чи його слід повертати в дику природу.

Адже його незвичайне забарвлення робить звірка занадто легкою здобиччю для хижаків. Опосуми – нічні тварини, а у Пікачу занадто яскравий для цього колір і його легко може зловити сова.

Вилитий Пікачу - фото 292881
Вилитий Пікачу

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Джерело: theage
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