В Австралії знайшли найвищого жирафа у світі: фотофакт

12-річного жирафа на прізвисько Форест з Австралійського зоопарку в штаті Квінсленд внесли до книги рекордів Гіннеса як найвищого жирафа у світі. Самець живе у місті Бірва.

Щоб зробити виміри, довелося зробити спеціальний стовп і встановити його поряд з годівницею жирафа. Процес вимірювань зайняв кілька місяців, для цього представники книги рекордів також робили фото і відео тварини.

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Його зріст – 5,7 метра. Дорослі самці зазвичай досягають висоти 4,6-5,5 метрів.

Форест народився в зоопарку у Новій Зеландії у 2007 році, у дворічному віці його перевезли до Австралії. В рамках програми по розведенню цих тварин він став батьком 12 дитинчат, а скоро має народитися ще один. Міжнародний союз охорони природи включив жирафів в категорію вразливих видів Червоної книги.

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