Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

В Австралії знайшли найвищого жирафа у світі: фотофакт

  • 25
Найвищий у світі жираф - фото 1
Найвищий у світі жираф / Instagram

12-річного жирафа на прізвисько Форест з Австралійського зоопарку в штаті Квінсленд внесли до книги рекордів Гіннеса як найвищого жирафа у світі. Самець живе у місті Бірва.

Щоб зробити виміри, довелося зробити спеціальний стовп і встановити його поряд з годівницею жирафа. Процес вимірювань зайняв кілька місяців, для цього представники книги рекордів також робили фото і відео тварини.

І ще: Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото

Його зріст – 5,7 метра. Дорослі самці зазвичай досягають висоти 4,6-5,5 метрів.

Форест народився в зоопарку у Новій Зеландії у 2007 році, у дворічному віці його перевезли до Австралії. В рамках програми по розведенню цих тварин він став батьком 12 дитинчат, а скоро має народитися ще один. Міжнародний союз охорони природи включив жирафів в категорію вразливих видів Червоної книги.

В Австралії знайшли найвищого жирафа у світі: фотофакт - фото 418761

В Австралії знайшли найвищого жирафа у світі: фотофакт - фото 418762

В Австралії знайшли найвищого жирафа у світі: фотофакт - фото 418763

Читайте також: Яким тваринам люди охочіше жертвують гроші: цікаве дослідження

Джерело: guinnessworldrecords
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 813
Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
  • 31 липня, 15:18
  • 241
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2457610
Загрузка...
Новини