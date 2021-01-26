В Австралії знайшли корисне застосування простроченому пиву

В Австралії прострочене пиво використовуватимуть для виробництва біопалива. Коли в березні в країні через пандемію коронавірусу закрилися паби і бари, пивоварні штати залишилися з величезними запасами нерозпроданого несвіжого пива.

Проте, австралійці швидко зметикували, як можна використовувати пиво, терміни зберігання якого закінчилися.

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Пінний напій почали використовувати як нове джерело відновлюваної енергії. Пиво відправили на перероблювання. На станції очищення стічних вод з нього вийшов біогаз. Через високу калорійність пиво ідеально підходить для такої мети. Австралія має намір застосувати його для постачання електроенергією своїх виробничих потужностей. З 150 000 літрів несвіжого пива можна отримати енергію, якої цілком вистачить для електроживлення 1200 будинків протягом місяця!

Відзначається, що завдяки своїй високій калорійності пиво є ідеальним паливом для реакторів заводу, який зазвичай отримує близько 80% електроживлення саме з біогазу. Австралійські видання повідомили, що введений в кінці березня карантин в Австралії дуже сильно вдарив по галузі пивоваріння.

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