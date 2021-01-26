Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

В Австралії знайшли корисне застосування простроченому пиву

  • 17
Пиво - фото 1
Пиво / pinterest

В Австралії прострочене пиво використовуватимуть для виробництва біопалива. Коли в березні в країні через пандемію коронавірусу закрилися паби і бари, пивоварні штати залишилися з величезними запасами нерозпроданого несвіжого пива.

Проте, австралійці швидко зметикували, як можна використовувати пиво, терміни зберігання якого закінчилися.

І ще: Дослідники назвали алкогольний напій, бокал якого замінює годину у спортзалі

Пінний напій почали використовувати як нове джерело відновлюваної енергії. Пиво відправили на перероблювання. На станції очищення стічних вод з нього вийшов біогаз. Через високу калорійність пиво ідеально підходить для такої мети. Австралія має намір застосувати його для постачання електроенергією своїх виробничих потужностей. З 150 000 літрів несвіжого пива можна отримати енергію, якої цілком вистачить для електроживлення 1200 будинків протягом місяця!

Відзначається, що завдяки своїй високій калорійності пиво є ідеальним паливом для реакторів заводу, який зазвичай отримує близько 80% електроживлення саме з біогазу. Австралійські видання повідомили, що введений в кінці березня карантин в Австралії дуже сильно вдарив по галузі пивоваріння.

В Австралії знайшли корисне застосування простроченому пиву - фото 444956

Це цікаво: Шотландська пивоварня випустила набір для виживання під час карантину

Джерело: popmech
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
  • 21 cічня, 08:28
  • 333
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9263
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2603
Загрузка...
Новини