Дослідники назвали алкогольний напій, бокал якого замінює годину у спортзалі

Науковці з Університету Альберти, що у Канаді, розповіли про позитивні властивості алкогольного напою, який по ефективності можна прирівняти до цілої години занять у спортзалі. Йдеться про червоне вино, але важливо пам'ятати про дозу.

Уся справа у суперречовині ресвератролі, що міститься в шкірці винограду темних сортів. Вона володіє протипухлинними, протизапальними та кардіопротекторними властивостями.

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Учені говорять, що ресвератрол у вині здатний підбадьорити організм настільки ж ефективно, як година занять фізичними вправами. Керівник дослідження Джейсон Дайк стверджує, що речовина здатна зміцнити серце, роблячи цей м'яз сильнішим і витривалішим.

Червоне вино позитивно впливає на серцево-судинну систему

Чим ще корисний ресвератрол:

знижує рівень холестерину;

зміцнює стінки судин;

виступає як антиоксидант і антимутагени;

має протизапальну дію;

запобігає формуванню серцево-судинних захворювань, цукрового діабету;

уповільнює розвиток раку і пригнічує новоутворення, розвиток і прогресування ракових клітин.

Лікарі радять знати міру: для жінок це один келих, а для чоловіків – 1-2 келихи на день.

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