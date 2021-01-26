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Дослідники назвали алкогольний напій, бокал якого замінює годину у спортзалі

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Дослідники назвали алкогольний напій, бокал якого замінює годину у спортзалі - фото 1

Науковці з Університету Альберти, що у Канаді, розповіли про позитивні властивості алкогольного напою, який по ефективності можна прирівняти до цілої години занять у спортзалі. Йдеться про червоне вино, але важливо пам'ятати про дозу.

Уся справа у суперречовині ресвератролі, що міститься в шкірці винограду темних сортів. Вона володіє протипухлинними, протизапальними та кардіопротекторними властивостями.

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Учені говорять, що ресвератрол у вині здатний підбадьорити організм настільки ж ефективно, як година занять фізичними вправами. Керівник дослідження Джейсон Дайк стверджує, що речовина здатна зміцнити серце, роблячи цей м'яз сильнішим і витривалішим.

Червоне вино позитивно впливає на серцево-судинну систему - фото 444807
Червоне вино позитивно впливає на серцево-судинну систему

Чим ще корисний ресвератрол:

  • знижує рівень холестерину;
  • зміцнює стінки судин;
  • виступає як антиоксидант і антимутагени;
  • має протизапальну дію;
  • запобігає формуванню серцево-судинних захворювань, цукрового діабету;
  • уповільнює розвиток раку і пригнічує новоутворення, розвиток і прогресування ракових клітин.

Лікарі радять знати міру: для жінок це один келих, а для чоловіків – 1-2 келихи на день.

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Джерело: thedailymeal
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