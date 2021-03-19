В Австралії запропонували створити додаток для реєстрації взаємної згоди на секс

З ініціативою виступив комісар поліції Нового Південного Уельсу Мік Фуллер. Він заявив, що до проблеми сексуального насильства необхідно підходити по-новому, щоб відповідати вимогам сучасного суспільства.

За словами комісара, необхідність довести явну згоду – постійна проблема в судових справах про сексуальні домагання, а запис у додатку міг би допомогти у досягненні кращих юридичних результатів для жертв. Фуллер додав, що менш як 10% з майже 15 тисяч випадків сексуального насильства, про які повідомили в поліцію штату в 2020 році, призвели до звинувачень.

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Однак багато хто розкритикував пропозицію за недалекоглядність. Правозахисники вказали, що при використанні такого додатка є потенційна загроза зловживань і фальсифікації. "Кривдник може просто змусити жертву використовувати додаток", – заявила глава служби по боротьбі з домашнім насильством Women's Safety NSW.

Депутатки розкритикували додаток: "Нам потрібна реформа закону про згоду, ми повинні змусити чоловіків відчувати, що вони не можуть отримати все, що вони хочуть, нам потрібен незалежний процес розгляду скарг, нам потрібна справедливість. Нам потрібна рівність. Нам не потрібен додаток".

Комісар Фуллер визнав, що додаток – найгірша ідея, яка у нього була за весь рік, але додав, що Covid-19 продемонстрував важливість прийняття технологічних рішень. "Додаток, можливо, ніколи не з'явиться, ми, можливо, ніколи більше не будемо говорити про нього, але я дуже сподіваюся, що ми знову поговоримо про культуру згоди", – заявив Фуллер.

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