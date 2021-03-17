В OnlyFans заборонили публікувати оголений контент, зроблений в громадських місцях

Творці контенту на OnlyFans більше не можуть публікувати фото і відео сексуального характеру, зняті в публічних місцях, якщо є вагомі підстави припускати, що оточуючі могли побачити процес інтимної зйомки.

Модель Аспен Іден поскаржилася, що OnlyFans видалив її фотосесію на вулиці, тому що такі кадри порушують правила сервісу. У листі, який отримала дівчина, йшлося, що навіть території, які розташовані далеко від населених пунктів, вважаються громадськими.

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nothing makes me happier than a good sunset behind the mountains pic.twitter.com/xNzndsT8dp — aspen♡ (@aspenxeden) March 14, 2021

За правилами майданчика, робити оголені знімки на вулиці можна тільки, якщо це приватна територія, наприклад, приватний пляж. При цьому творці контенту повинні надати доказ права власності на ділянку або дозвіл власника на публікацію цих знімків в OnlyFans. Іден розповіла, що практично весь контент знімає на вулиці, тому їй доведеться шукати нові ідеї.

"Всі фото і відео я робила або на приватній власності, або в глибині гір, пустель або національних парків. Я ніколи не знімала контент в громадських місцях, де люди могли мене побачити. Ніяких парковок, жвавих вулиць або громадських парків. Я ніколи і ні за що не хотіла ставити незнайомців у незручне становище, коли вони випадково могли б побачити мене голою", – говорить модель OnlyFans.

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