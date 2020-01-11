Аномальна зима: з'явилися вражаючі фото тварин Чорнобиля

У Чорнобильській зоні відчуження помітили тварин, які відмінно себе почувають без людей. Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на офіційній сторінці в Facebook показали нові фотографії флори і фауни.

Ще 9 січня в заповіднику місцями лежав сніг, а фотографу вдалося сфотографувати орлана-білохвоста, що сидить на тонкій гілці верхівки дерева. А на околиці лісу неспішно прогулювався лось, що дивився прямо в камеру порушника його спокою.

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Крім цього, вдалося зафіксувати й результати "праці" бобрів, які обточили кору дерев. "У бобрів теж робоча субота", – написали в одному з останніх постів адміністратори Facebook-сторінки.

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