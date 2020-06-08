Полуничний місяць: яскраві фото незвичайного явища

Днями в Україні можна було спостерігати так званий полуничний місяць. У мережі з'явилися фото цього явища.

Полуничний місяць отримав таку назву завдяки ягодам, що дозрівають саме в цей період.

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Особливим це явище було і тому, що воно збіглося з напівтіньовим місячним затемненням, яке почалося о 21:45 за київським часом, а завершилося в 00:04. Напівтіньові затемнення доволі складно побачити неозброєним оком.

Напівтіньове місячне затемнення можна було бачити як незначне зменшення яскравості місяця. Такі затемнення відбуваються, коли місяць потрапляє в тінь Землі, тобто, коли Земля проходить між місяцем і сонцем, перекриваючи його світло. Таке трапляється, коли сонце, Земля і місяць шикуються в одну лінію у своєму русі.

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