Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Полуничний місяць: яскраві фото незвичайного явища

  • 29
Місяць - фото 1
Місяць / volynnews

Днями в Україні можна було спостерігати так званий полуничний місяць. У мережі з'явилися фото цього явища.

Полуничний місяць отримав таку назву завдяки ягодам, що дозрівають саме в цей період.

І ще: У NASA показали новий чарівний знімок Юпітера

Особливим це явище було і тому, що воно збіглося з напівтіньовим місячним затемненням, яке почалося о 21:45 за київським часом, а завершилося в 00:04. Напівтіньові затемнення доволі складно побачити неозброєним оком.

Напівтіньове місячне затемнення можна було бачити як незначне зменшення яскравості місяця. Такі затемнення відбуваються, коли місяць потрапляє в тінь Землі, тобто, коли Земля проходить між місяцем і сонцем, перекриваючи його світло. Таке трапляється, коли сонце, Земля і місяць шикуються в одну лінію у своєму русі.

Полуничний місяць: яскраві фото незвичайного явища - фото 408789

Полуничний місяць: яскраві фото незвичайного явища - фото 408790

Полуничний місяць: яскраві фото незвичайного явища - фото 408791

Це цікаво: У NASA розповіли, чим займався екіпаж Crew Dragon в перший тиждень на МКС

Джерело: volynnews
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 144
45 українських слів, які характеризують погоду
  • 05 червня, 13:00
  • 127
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2359378
Загрузка...
Новини