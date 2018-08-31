В Австралії впав метеорит: з'явилося відео

Найбільше подією зацікавилися вчені з Університету Кертіна. Вони почали тріангуляцію, щоб визначити, де впав метеорит.

Над австралійським містом Перт 28 серпня в 19:40 за місцевим часом пролетів метеорит. Як повідомляється, камери відеоспостереження, встановлені на автомобілях і житлових будинках, змогли зняти цей момент.

І ще: Учені виявили в космосі незрозумілий сигнал

"Я почула приголомшуючий гуркіт, звучало так, ніби щось вибухнуло", – зазначила одна з очевидців Розена Кокс, яка живе в 125 кілометрах від Перта.

Ще один очевидець, Робін Гаррат, каже, що бачив спалах: "Ми почули шум, побачили світло і подумали, що це блискавка, але гуркіт точно не був громом. Скло у вікнах і сам будинок затряслися від удару".

Найбільше подією зацікавилися вчені з Університету Кертіна. Вони почали тріангуляцію, щоб визначити, де впав метеорит.

Професор Філ Бленд сказав, що спалах був незвично яскравим, тому велика ймовірність того, що об'єкт великий: "Ми отримали зображення з різних камер, що означає: ми зможемо точно тріангулірувати то, де пролетів метеорит, визначити, яка у нього була швидкість і який розмір. Ми дізнаємося, де він приземлився і з якої частини Сонячної системи прибув. Зазвичай вони летять зі швидкістю 17 кілометрів на секунду в верхніх шарах атмосфери, але якщо він пізніше знизив швидкість до чотирьох, то, ймовірно, зберігся".

Читайте також: NASA вперше показало унікальне фото планетоїда