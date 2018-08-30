NASA вперше показало унікальне фото планетоїда

NASA опублікувало знімки планетоїда 2014 MU69, розташованого в поясі Койпера на околицях Сонячної системи.

Знімки були зроблені американською міжпланетною станцією New Horizons, яка на початку літа вийшла з режиму сну для зближення з небесним тілом.

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Про це пише Аерокосмічне управління США. Першу спробу сфотографувати об'єкт зробили ще два тижні тому. Тоді вдалося сфотографувати небесне тіло з відстані 172 мільйони км за допомогою камери LORRI (Long Range Reconnaissance Imager).

У недалекому майбутньому відбудеться зближення станції з Ultima Thule

У результаті вченими були отримані 48 знімків, виконаних з витримкою в 29 секунд кожен. Якість знімків було суттєво знижено під час передачі. Однак розглянути об'єкти на них все ж можливо. У недалекому майбутньому відбудеться зближення станції з Ultima Thule, яке намічено на 1 січня 2019 року.

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