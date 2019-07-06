Пара французів подала до суду на сусідського півня

Літня подружня пара з французького острова Олерон подала до суду на сусідського півня Моріса і його господиню. Чоловік і жінка звинувачують птицю в "шумовому забрудненні": пара каже, що півень кукурікає занадто рано та надто голосно.

Адвокат французів зазначає, що позивачі та відповідачі проживають не у сільській місцевості, а в зоні з приміськими особняками – тому за тривале занепокоєння пара буде вимагати тисячу євро.

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Господиня півня, Корінн Фессо, переконана, що тварина невинна, адже "робить те, що роблять півні". Не погоджуючись з обвинуваченням, ні Фессо, ні Моріс не прийшли на засідання суду в четвер. Під будівлею держоргану, проте, зібралися інші власники птахів – вони підтримали господиню і птицю.

Позивачі, Жан-Луї Бірон і Жоель Андрієві, оселилися на острові близько 15 років тому, вибравши в ньому найспокійніший район. Тепер же, каже подружжя, гучне кукурікання порушує їх відпочинок.

Остаточне рішення суд винесе 5 вересня

У 2017 році пара вже скаржилася на господиню і Моріса, але тоді на підтримку птиці створили дві петиції, які підписали 155 тисяч осіб. Суперечка французів вирішиться 5 вересня, коли суд винесе остаточне рішення.

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