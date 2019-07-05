Фото цього 105-кілограмового коропа шокує вас

Щасливчик захоплюється риболовлею давно, але ніколи не бачив нічого подібного / thesun

Подивіться, як виглядає гігантська риба, яка важить 105 кілограмів!

42-річний британець Джон Харві побив світовий рекорд! Він випадково виловив в Таїланді гігантського сіамського коропа вагою трохи більше 105 кілограмів.

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Щасливчик захоплюється риболовлею давно, але ніколи не бачив нічого подібного. До такого улову чоловік виявився не готовий, а тому йому довелося покликати на допомогу інших рибалок. Про свій рекорд Джон дізнався випадково: виявилося, що попередній "рекордний" короп був менший на 4,5 кілограма. Сіамський короп – найбільший вид коропа в світі. Він водиться в річкових басейнах Азії.

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