В Австралії виловили глибоководну акулу зі зловісною усмішкою, яка схожа на людську

Днями рибалка з Австралії поділився у мережі фотографією глибоководної акули. Допис про мешканку океанських глибин розбурхав користувачів.

Рибалка, який підписаний у Facebook як Trapman Bermagui, виловив таємничу акулу з глибини близько 650 метрів біля узбережжя Нового Південного Уельсу в Австралії. Експерти з акул не впевнені, до якого саме виду вона може належати.

Це цікаво: Науковці підрахували, скільки мурах проживає на Землі та визначили їхню загальну вагу

Сам рибалка вважає, що впіймав різновид акули-собаки Centrophorus moluccensis, які мешкають у всьому світі, і з ним згодні деякі вчені. Однак, більшість експертів все ж таки зійшлися на тому, що це короткошипа акула, але точний вид визначити не вдалося.

Біолог Крістофер Лоу з Каліфорнійського державного університету Лонг-Біч вважає, що це глибоководна Dalatias licha.

Читайте також: Португалець знайшов у своєму дворі останки динозавра, який жив 160 мільйонів років тому