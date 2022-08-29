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Португалець знайшов у своєму дворі останки динозавра, який жив 160 мільйонів років тому
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Мешканець Португалії виявив на задньому дворі свого будинку останки величезного динозавра. Скам'янілий скелет завдовжки 82 фути (приблизно 25 метрів) тепер досліджують учені.
Як пише Phys.org, чоловік знайшов скам'янілі кістки ще у 2017 році, коли проводив будівельні роботи на своїй земельній ділянці у португальському місті Помбал. Він звернувся до палеонтологів, які у серпні 2022 року влаштували розкопки та виявили скелет істоти завдовжки близько 25 метрів та висотою близько 12 метрів.
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Група дослідників з Іспанії та Португалії дійшли висновку, що знайшли останки найбільшого зі знайдених у Європі завроподів – чотирилапого травоїдного динозавра, що виділявся довгим хвостом і не менш довгою шиєю. Ці істоти жили у Верхньоюрський період Мезозойської ери, тобто приблизно 150 мільйонів років тому, і належать до групи брахіозавридів, для якої характерні розвинені передні кінцівки.
Дивно бачити, що всі ребра тварини збереглися в такому вигляді, зберігши своє вихідне анатомічне становище. Такий спосіб збереження є досить незвичайним для історії скам'янілостей динозаврів, зокрема завроподів, знайдених у Верхній Португалії Юрського періоду, – прокоментувала Елізабет Малафайя, наукова співробітниця факультету наук Лісабонського університету.
Зараз палеонтологи витягли частини осьового скелета, включаючи ребра та хребет. Збереження скам'янілостей та їх розташування вказують, що поруч мають бути й інші кістки.
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