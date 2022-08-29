Португалець знайшов у своєму дворі останки динозавра, який жив 160 мільйонів років тому

Мешканець Португалії виявив на задньому дворі свого будинку останки величезного динозавра. Скам'янілий скелет завдовжки 82 фути (приблизно 25 метрів) тепер досліджують учені.

Як пише Phys.org, чоловік знайшов скам'янілі кістки ще у 2017 році, коли проводив будівельні роботи на своїй земельній ділянці у португальському місті Помбал. Він звернувся до палеонтологів, які у серпні 2022 року влаштували розкопки та виявили скелет істоти завдовжки близько 25 метрів та висотою близько 12 метрів.

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Група дослідників з Іспанії та Португалії дійшли висновку, що знайшли останки найбільшого зі знайдених у Європі завроподів – чотирилапого травоїдного динозавра, що виділявся довгим хвостом і не менш довгою шиєю. Ці істоти жили у Верхньоюрський період Мезозойської ери, тобто приблизно 150 мільйонів років тому, і належать до групи брахіозавридів, для якої характерні розвинені передні кінцівки.

Дивно бачити, що всі ребра тварини збереглися в такому вигляді, зберігши своє вихідне анатомічне становище. Такий спосіб збереження є досить незвичайним для історії скам'янілостей динозаврів, зокрема завроподів, знайдених у Верхній Португалії Юрського періоду, – прокоментувала Елізабет Малафайя, наукова співробітниця факультету наук Лісабонського університету.

Зараз палеонтологи витягли частини осьового скелета, включаючи ребра та хребет. Збереження скам'янілостей та їх розташування вказують, що поруч мають бути й інші кістки.

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