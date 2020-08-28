В Австралії відкрився легендарний "будинок-бульбашка"

В Австралії тепер відкритий для відвідування унікальний пам'ятник архітектури – будинок, що складається з безлічі різнокольорових бульбашок.

Це особистий будинок архітектора Грема Бірчелла в Іпсвічі, заснований на серії з 11 пересічних куполів-бульбашок. Бірчалл звів будинок в 1980-х роках для досліджень. Куполи мають діаметр від 4 до 8 метрів і надають всьому будинку вельми незвичайний вид. Деякі бульбашки чітко нагадують очні яблука, і виною тому дистанційно керовані віконні штори, схожі на райдужну оболонку.

І ще: У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото

Функціонально бульбашка є абсолютно звичайною. Тут є балкони і кілька терас, засклений вхідний тунель, вигнуті сходи, чудова бібліотека та мальовничі сади. Кругла кухня і офіс нагорі лише додають інтер'єрам колорит. Дров'яний обігрівач у великій вітальні на нижньому поверсі обігріває і верхній, і нижній поверхи за допомогою довгого димоходу, який проходить через великий отвір між поверхами.

Зараз будинок виставлено на продаж. Вартість нерухомості в цьому районі зазвичай коливається в районі мільйона австралійських доларів (~716 500 доларів США).

Це цікаво: Татусь втілив мрію доньок у реальність, і це неймовірно (фото)