Найкращі фільми з Аленом Делоном – секс-символом минулого століття

Ален Делон помер 18 серпня. Акторові було 88 років. З цієї нагоди пропонуємо вам пригадати найкращі фільми, в яких знімався цей легендарний чоловік.

Радіо МАКСИМУМ склав для вас підбірку фільмів з Аленом Делоном. Оберіть собі стрічку до душі та насолоджуйтесь нею, вшановуючи актора.

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"На яскравому сонці" (Plein Soleil, 1960)

На яскравому сонці: дивіться трейлер фільму

Режисер: Рене Клеман

Рене Клеман Опис: Цей фільм зробив Алена Делона зіркою. Він грає роль Тома Ріплі, хитрого та маніпулятивного молодого чоловіка, який вплутується в небезпечну гру, повну інтриг і обманів.

"Самурай" (Le Samouraï, 1967)

Режисер: Жан-П'єр Мельвіль

Жан-П'єр Мельвіль Опис: Одна з найвідоміших ролей Делона, де він грає холоднокровного найманого вбивцю Джефа Костелло. Фільм сповнений стилістичної витонченості, яка стала візитною карткою Делона.

"Затулка" (Le Cercle Rouge, 1970)

Режисер: Жан-П'єр Мельвіль

Жан-П'єр Мельвіль Опис: У цьому кримінальному трилері Делон грає колишнього ув'язненого, який бере участь у грандіозному пограбуванні. Фільм є класикою жанру нуар і відзначається за свою атмосферу напруженості.

"Чорний тюльпан" (La Tulipe Noire, 1964)

Чорний тюльпан: дивіться уривок фільму

Режисер: Крістіан-Жак

Крістіан-Жак Опис: Делон у подвійній ролі братів, які борються проти тиранії під час Французької революції. Це один з найбільш захопливих пригодницьких фільмів із його участю.

"Рокко та його брати" (Rocco e i suoi fratelli, 1960)

Режисер: Лукино Вісконті

Лукино Вісконті Опис: Це драматична історія про італійську родину, яка переїжджає до Мілана в пошуках кращого життя. Делон грає Рокко, одного з братів, чия роль стала символом доброти і трагедії.

"Зорро" (Zorro, 1975)

Режисер: Дуччо Тессарі

Опис: У цьому пригодницькому фільмі Делон грає легендарного героя Зорро, захисника бідних і гноблених. Картина сповнена енергії, гумору та драматичних сцен.

"Червоне коло" (Il Clan dei Siciliani, 1969)

Режисер: Анрі Верней

Анрі Верней Опис: Фільм про кримінальний світ, де Делон грає професійного злочинця, який планує зухвалу операцію з пограбування. Він є одним із ключових фільмів кримінального жанру.

"Повернення Казанови" (Le Retour de Casanova, 1992)

Повернення Казанови: дивіться уривок фільму

Режисер: Едуар Нієрманс

Едуар Нієрманс Опис: Делон грає старіючого Казанову, який повертається до Венеції в пошуках нових пригод. Це глибокий і витончений фільм про старіння, спокусу і мистецтво зваблювання.

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Ален Делон був надзвичайно талановитим актором. Тож виділіть кілька годин, щоб насолодитись його крутою грою.