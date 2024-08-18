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Найкращі фільми з Аленом Делоном – секс-символом минулого століття
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Ален Делон помер 18 серпня. Акторові було 88 років. З цієї нагоди пропонуємо вам пригадати найкращі фільми, в яких знімався цей легендарний чоловік.
Радіо МАКСИМУМ склав для вас підбірку фільмів з Аленом Делоном. Оберіть собі стрічку до душі та насолоджуйтесь нею, вшановуючи актора.
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"На яскравому сонці" (Plein Soleil, 1960)
На яскравому сонці: дивіться трейлер фільму
- Режисер: Рене Клеман
- Опис: Цей фільм зробив Алена Делона зіркою. Він грає роль Тома Ріплі, хитрого та маніпулятивного молодого чоловіка, який вплутується в небезпечну гру, повну інтриг і обманів.
"Самурай" (Le Samouraï, 1967)
- Режисер: Жан-П'єр Мельвіль
- Опис: Одна з найвідоміших ролей Делона, де він грає холоднокровного найманого вбивцю Джефа Костелло. Фільм сповнений стилістичної витонченості, яка стала візитною карткою Делона.
"Затулка" (Le Cercle Rouge, 1970)
- Режисер: Жан-П'єр Мельвіль
- Опис: У цьому кримінальному трилері Делон грає колишнього ув'язненого, який бере участь у грандіозному пограбуванні. Фільм є класикою жанру нуар і відзначається за свою атмосферу напруженості.
"Чорний тюльпан" (La Tulipe Noire, 1964)
Чорний тюльпан: дивіться уривок фільму
- Режисер: Крістіан-Жак
- Опис: Делон у подвійній ролі братів, які борються проти тиранії під час Французької революції. Це один з найбільш захопливих пригодницьких фільмів із його участю.
"Рокко та його брати" (Rocco e i suoi fratelli, 1960)
- Режисер: Лукино Вісконті
- Опис: Це драматична історія про італійську родину, яка переїжджає до Мілана в пошуках кращого життя. Делон грає Рокко, одного з братів, чия роль стала символом доброти і трагедії.
"Зорро" (Zorro, 1975)
Режисер: Дуччо Тессарі
Опис: У цьому пригодницькому фільмі Делон грає легендарного героя Зорро, захисника бідних і гноблених. Картина сповнена енергії, гумору та драматичних сцен.
"Червоне коло" (Il Clan dei Siciliani, 1969)
- Режисер: Анрі Верней
- Опис: Фільм про кримінальний світ, де Делон грає професійного злочинця, який планує зухвалу операцію з пограбування. Він є одним із ключових фільмів кримінального жанру.
"Повернення Казанови" (Le Retour de Casanova, 1992)
Повернення Казанови: дивіться уривок фільму
- Режисер: Едуар Нієрманс
- Опис: Делон грає старіючого Казанову, який повертається до Венеції в пошуках нових пригод. Це глибокий і витончений фільм про старіння, спокусу і мистецтво зваблювання.
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Ален Делон був надзвичайно талановитим актором. Тож виділіть кілька годин, щоб насолодитись його крутою грою.
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