На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Музей автодрому в Індіанаполісі виставляє на аукціон Mercedes за 70 мільйонів доларів
-
- 27
Всупереч словам Індіани Джонса, ні, йому не місце в музеї. Отже, одні з найбільш історично значущих автомобілів з колекції Музею автоспорту в Індіанаполісі (IMS) вирушають на аукціон.
У партнерстві з RM Sotheby's музей виставив 11 автомобілів, які будуть продані на різних аукціонних заходах, починаючи з цієї осені. Серед перелічених автомобілів – Mercedes-Benz W196 Streamliner "Monza" 1954 року випуску та Ferrari 250 LM 1964 року, пише The Drive.
Читайте також: У США випустили накидку для електромобілів, що дає змогу заряджати авто просто на ходу
Особливістю Benz є те, що ним керували Хуан Мануель Фанхіо та Стірлінг Мосс, два найлегендарніші імена в історії автоспорту. Фанхіо пілотував автомобіль у 1954 році, коли він був ще з відкритим кузовом, під час безочкових перегонів у Буенос-Айресі. Мосс сяде за кермо наступного року, але не раніше, ніж W196 перетвориться на обтічний дизайн, яким він відомий сьогодні. Під час Гран-прі Італії 1955 року в Монці Мосс проїхав найшвидше коло, що принесло йому очко в чемпіонаті світу з автоперегонів того року. Mercedes-Benz подарував цей автомобіль IMS у 1965 році. Його нинішня вартість оцінюється в 50 – 70 мільйонів доларів.
250 LM є важливим автомобілем в історії автоспорту Ferrari. Пілотований Мастеном Грегорі та Йохеном Ріндтом, цей болід став абсолютним переможцем "24 годин Ле-Мана" 1965 року. До минулого року жоден автомобіль Ferrari не підіймався на подіум "24 годин Ле-Мана" після цієї машини. Так сталося, що цього року Ferrari здобула ще одну перемогу в Ле-Мані.
Модель 250 LM брала участь у перегонах вісім разів за свою кар'єру, і всі, окрім одного, були 24-годинними перегонами на витривалість. Ferrari був триразовим учасником "24 годин Ле-Мана" і чотири рази брав участь у "24 годинах Дайтони". Автомобіль брав участь у перегонах у Пеббл-Біч та Амелія-Айленд і був придбаний IMS у 1972 році.
Доходи від продажу підуть до фонду музею, що забезпечить його довгострокову фінансову стабільність. Разом з донорами та підтримкою членів, аукціонні продажі допоможуть музею оновити його приміщення та експонати, включно з більш захоплюючими та інтерактивними виставками та розповідями про історії. Хоча причиною проведення спеціального аукціону були фінансові питання, ширша мета полягала в тому, щоб привести колекцію музею у відповідність до "Інді 500" та самого спідвею.
Хоча Музей IMS має тисячі унікальних та історичних гоночних артефактів, деякі з них – хоча і є вражаючими зразками автомобільної та гоночної історії – не відповідають місії музею,
– йдеться у пресрелізі музею.
Після довгих роздумів музей вирішив вилучити і продати останні автомобілі зі своєї колекції, які не мають прямого відношення до "Індіанаполіс 500" або автодрому Індіанаполіс Мотор Спідвей".
Це цікаво: Едіт: Сходження на вулкан – дивіться трейлер потужного фільму про Porsche
Серед інших автомобілів, виставлених на продаж, – Ford GT40 Mk II 1966 року, який того ж року дебютував на Себрінгу, Chevrolet Corvette SS Project XP64 1957 року, який, можливо, є єдиним коли-небудь побудованим корветом з магнієвим кузовом, і спеціально побудований для підйому на пагорби Mercedes Brookland-Semmering Rennwagen 1908 року випуску.
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
12:30Lego обіцяє відмовитись від пластику та використовувати екологічні матеріали у кубиках
-
11:20Binance заарештувала кошти користувачів з Палестини на вимогу ЦАХАЛ
-
10:15А ви вже пробували котлети з тунця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 29 серпня
-
20:50У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
-
19:45Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України
-
18:40У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
16:30Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати
-
15:25Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify
-
14:20Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:10На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку
-
11:25Ось, у чому може бути небезпека надмірного саморозвитку
-
10:22Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
18:21Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
16:23Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911
-
15:21Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
-
14:20У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:18Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні
- 27 серпня
-
13:25Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
-
09:21Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
- 26 серпня
-
17:25Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
-
13:25Оригінальні та атмосферні варіанти: як влаштувати свято дитині на 1 вересня
-
09:19Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 серпня
-
17:21Не втрачайте пильність: три знаки Зодіаку, яким слід бути обережними на дорозі
-
13:21Працюй чотири години на тиждень: корисні поради з книжки, які допоможуть саме вам
-
09:21Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 серпня
-
17:40Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек
-
13:25Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
-
09:21День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 серпня
-
17:30Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році
-
13:25Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів
-
09:21Місячний календар стрижок на вересень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 серпня
-
17:28Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"
-
13:20Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify