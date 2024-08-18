Музей автодрому в Індіанаполісі виставляє на аукціон Mercedes за 70 мільйонів доларів

Всупереч словам Індіани Джонса, ні, йому не місце в музеї. Отже, одні з найбільш історично значущих автомобілів з колекції Музею автоспорту в Індіанаполісі (IMS) вирушають на аукціон.

У партнерстві з RM Sotheby's музей виставив 11 автомобілів, які будуть продані на різних аукціонних заходах, починаючи з цієї осені. Серед перелічених автомобілів – Mercedes-Benz W196 Streamliner "Monza" 1954 року випуску та Ferrari 250 LM 1964 року, пише The Drive.

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Особливістю Benz є те, що ним керували Хуан Мануель Фанхіо та Стірлінг Мосс, два найлегендарніші імена в історії автоспорту. Фанхіо пілотував автомобіль у 1954 році, коли він був ще з відкритим кузовом, під час безочкових перегонів у Буенос-Айресі. Мосс сяде за кермо наступного року, але не раніше, ніж W196 перетвориться на обтічний дизайн, яким він відомий сьогодні. Під час Гран-прі Італії 1955 року в Монці Мосс проїхав найшвидше коло, що принесло йому очко в чемпіонаті світу з автоперегонів того року. Mercedes-Benz подарував цей автомобіль IMS у 1965 році. Його нинішня вартість оцінюється в 50 – 70 мільйонів доларів.

250 LM є важливим автомобілем в історії автоспорту Ferrari. Пілотований Мастеном Грегорі та Йохеном Ріндтом, цей болід став абсолютним переможцем "24 годин Ле-Мана" 1965 року. До минулого року жоден автомобіль Ferrari не підіймався на подіум "24 годин Ле-Мана" після цієї машини. Так сталося, що цього року Ferrari здобула ще одну перемогу в Ле-Мані.

Модель 250 LM брала участь у перегонах вісім разів за свою кар'єру, і всі, окрім одного, були 24-годинними перегонами на витривалість. Ferrari був триразовим учасником "24 годин Ле-Мана" і чотири рази брав участь у "24 годинах Дайтони". Автомобіль брав участь у перегонах у Пеббл-Біч та Амелія-Айленд і був придбаний IMS у 1972 році.

Доходи від продажу підуть до фонду музею, що забезпечить його довгострокову фінансову стабільність. Разом з донорами та підтримкою членів, аукціонні продажі допоможуть музею оновити його приміщення та експонати, включно з більш захоплюючими та інтерактивними виставками та розповідями про історії. Хоча причиною проведення спеціального аукціону були фінансові питання, ширша мета полягала в тому, щоб привести колекцію музею у відповідність до "Інді 500" та самого спідвею.

Хоча Музей IMS має тисячі унікальних та історичних гоночних артефактів, деякі з них – хоча і є вражаючими зразками автомобільної та гоночної історії – не відповідають місії музею,

– йдеться у пресрелізі музею.

Після довгих роздумів музей вирішив вилучити і продати останні автомобілі зі своєї колекції, які не мають прямого відношення до "Індіанаполіс 500" або автодрому Індіанаполіс Мотор Спідвей".

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Серед інших автомобілів, виставлених на продаж, – Ford GT40 Mk II 1966 року, який того ж року дебютував на Себрінгу, Chevrolet Corvette SS Project XP64 1957 року, який, можливо, є єдиним коли-небудь побудованим корветом з магнієвим кузовом, і спеціально побудований для підйому на пагорби Mercedes Brookland-Semmering Rennwagen 1908 року випуску.